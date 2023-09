Trovata morta l’orsa che aveva inseguito due cacciatori nel bosco

È stata trovata morta mercoledì sera l’orsa F36 finita alla ribalta delle cronache, qualche mese fa, per aver inseguito due cacciatori nei boschi sopra Roncone: la carcassa è stata rinvenuta in Val Bondone, in territorio di Sella Giudicarie, in Trentino a una ventina di chilometri dai confini bresciani (ancora meno, in linea d'aria, dal lago di Garda). Lo rende noto la Provincia di Trento in una nota.

Il comunicato della Provincia

“L’accertamento – si legge nel comunicato – è stato effettuato dagli uomini del Corpo Forestale trentino che si sono mossi in seguito all’attivazione del sensore di mortalità di cui è dotato il radiocollare. Il recupero della carcassa si è svolto nella mattinata di giovedì, in considerazione delle caratteristiche accidentate del punto di ritrovo. Come da prassi la carcassa è stata consegnata all’Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti del caso. Da un primo esame esterno non è possibile avanzare ipotesi sulla causa della morte”.