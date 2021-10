Torna l'ora solare: quando spostare le lancette indietro di un'ora

Torna l'ora solare. Come ogni anno a fine ottobre l'orario torna ad essere quello previsto dal meridiano del fuso orario di riferimento. Nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre, infatti, si dovranno spostare le lancette indietro di un'ora.



Nel weekend avverrà dunque il passaggio dall'ora legale a quella solare, più esattamente gli orologi allo scoccare delle ore 3 di notte andranno ritarati sulle ore 2. Dormiremo un'ora in più e perderemo un'ora di luce al pomeriggio.



L'ora solare resterà attiva fino all'ultimo weekend del mese di marzo quando torneremo a spostare in avanti le lancette. Ovviamente i vari dispositivi elettronici connessi alla rete internet si aggiorneranno da soli automaticamente segnando l'ora esatta, mentre per i "vecchi" orologi da polso o da parete bisognerà intervenire manualmente.

Le giornate sembreranno così "più corte", ma in compenso il passaggio dall'ora legale a quella solare regalerà un'ora in più di luce a chi ha la sveglia molto presto al mattino. L'ora solare resterà in vigore fino al 27 marzo del 2022, quando le lancette dovranno essere spostate di nuovo in avanti. Il cambio di orario, se da un lato è importante per risparmiare energia, da un altro in alcuni soggetti può provocare fatica, stress e una sensazione di spaesamento, soprattutto i primi giorni necessari al corpo per abituarsi al nuovo orario.

Circa tre anni fa, nell'estate del 2018, è stata avanzata in Europa la proposta di abolizione del cambio dell'ora. Quasi 5 milioni di cittadini dell'Unione Europea hanno risposto a una consultazione: ad esprimersi favorevolmente è stato il 76% dei votanti. Nella discussione seguita alla Commissione Europea non si è però raggiunta una decisione univoca che soddisfacesse tutti i Paesi membri e, pertanto, al momento anche in Italia vige ancora il cambio dell'ora.