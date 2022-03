Torna l'ora legale, quando spostare le lancette degli orologi

Èil giorno del ritorno dell'ora legale. Questa notte, la notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, le lancette andranno spostate avanti di un'ora e le 2 diventeranno le 3. Sarà l'arrivederci all'ora solare, che ritornerà poi il 30 ottobre 2022, quando gli orologi faranno il percorso inverso.

La prima, e più evidente conseguenza, dell'entrata in vigore dell'ora legale è che sarà possibile sfruttare un'ora di luce in più, con evidenti risparmi sui consumi elettrici. Di contro, il fisico e l'organismo impiegheranno alcuni giorni ad adattarsi al cambio dell'ora, a causa dell'orologio biologico legato ai ritmi circadiani che si trovano in difficoltà quando avvengono cambiamenti di orario e nel ritmo sonno veglia.

Sarà l'ultima volta? Quella dell'ora solare e dell'ora legale è ormai quasi una storia da romanzo a puntate. Perché da tempo si parla di abolire il cambio dell'ora. A chiedere all'Unione Europea di rinunciare all'ora solare sono stati soprattutto i Paesi nordici, secondo cui spostare le lancette un'ora avanti prima dell'estate e un'ora indietro prima dell'inverno causerebbe alcuni problemi allo stato psico fisico delle persone e alla salute. E da tempo infatti si sta ragionando a livello europeo sull'abolizione del passaggio dall'ora solare a quella legale. Nel 2018 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che prevede l’abolizione dell’obbligo per i vari Paesi membri di passare da un’ora all’altra due volte all’anno, ma ha anche auspicato una decisione unitaria a livello europeo. Decisione che per il momento non è arrivata.

E così stanotte andranno spostate le lancette degli orologi per il ritorno dell'ora legale.

(Fonte: MilanoToday)