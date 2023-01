"Uomo a terra, omicidio in metro a Brescia": la paura viaggia con la fake news

Omicidio in metro a Brescia? Niente di più falso. E' una fake news quella che nelle ultime ore stava circolando su chat, bacheche e smartphone: la fotografia incriminata - che ritraeva un uomo steso a terra, su cui era stata poggiata una coperta termica - in realtà inquadra una persona rimasta ferita la settimana scorsa, ma subito soccorsa e finita lì (insomma niente di grave).

Denuncia per procurato allarme

La foto è stata invece rilanciata come l'immagine di un uomo morto e appunto ucciso in metropolitana a Brescia. "Una notizia falsa su un evento mai accaduto", ha scritto sui social anche Flavio Pasotti, presidente di Metro Brescia, in merito alla fake news di queste ore. Annunciando nel frattempo una denuncia penale per procurato allarme (per ora contro ignoti), che dovrebbe essere depositata martedì.