Nutria massacrata al mercato: ora si cerca il responsabile

Non è ancora stato identificato l'uomo che venerdì pomeriggio, al mercato di Orzinuovi, ha ucciso a bastonate una nutria e poi, una volta morta, l'ha portata via trascinandola per la coda. Tutto questo è stato filmato e condiviso sui social, scatenando indignazione. Per quanto accaduto sono già stati mobilitati i carabinieri, al lavoro per risalire all'identità dell'autore del gesto. Ma si cerca anche di capire cosa ci facesse una nutria, considerato comunque un animale pericoloso, in pieno centro a Orzinuovi, il giorno di mercato, in mezzo a famiglie e bambini.

La nutria in Lombardia

A scanso di equivoci, nessuna giustificazione al brutale gesto: l'autore rischia fino a 2 anni di carcere e 45mila euro di multa per maltrattamento e uccisione di animali. Ma è bene ricordare di quanto la nutria sia considerata specie invasiva: la Regione Lombardia ha stanziato 500mila euro per il Piano triennale di eradicazione e contenimento della nutria, “che da anni – si leggeva in una nota diffusa in primavera – continua a rappresentare un grave problema per l'agricoltura, danneggiando coltivazioni e piante ma soprattutto scavando tane e cunicoli lungo i corsi d'acqua, con l'effetto di compromettere gli argini, mettendo in pericolo la tenuta di strade e sentieri”.

Per il 2023 sono stati stanziati 385mila euro per la provincia di Mantova, 59mila per quella di Brecsia, 12mila a Cremona, 7.900 euro a Pavia, 7.500 euro a Bergamo. Il piano di contenimento prevede abbattimenti selettivi (autorizzati e controllati), oltre all'utilizzo di gabbie-trappole, il censimento mirato degli animali, l'individuazione delle tane.