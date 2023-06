Dopo tre anni, in paese torna la cicogna: benvenuto Tommaso

Un'intera comunità che gioisce per l'arrivo di un nuovo concittadino. Succede in Alta Valle Camonica, nel piccolo Comune di Paisco Loveno, che ha accolto un nuovo, piccolo, abitante: Tommaso. Nel Comune ora vivono complessivamente 176 persone, prima di Tommaso era nata - ma solo tre anni fa, a febbraio 2020 - Desirée.

Entrambe i genitori di Tommaso sono paischesi, ed hanno deciso di rimanere a vivere, non senza difficoltà, nel piccolo borgo situato a circa mille metri di quota. La scuola non c'è, gli alunni (dalla prima elementare alle medie sono solo cinque) la frequentano a Malonno, ma la strada di collegamento è bella, e in paese ci sono la Posta, un bar, un ristorante, l'ostello e un negozio.

Anche il sindaco, Dino Mascherpa, da 14 anni alla guida del paese, esprime soddisfazione, sulle colonne del Giornale di Brescia che riporta la notizia: «Sappiamo che questa nascita non salverà Paisco dallo spopolamento, ma è un segnale positivo». Insomma: buona vita Tommaso.