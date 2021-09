Esce il nuovo iPhone: lunghe code in arrivo, e il centro commerciale apre prima

Con l’arrivo dell’autunno, torna immancabile l’appuntamento più atteso dell’anno dagli amanti della tecnologia Apple: l’azienda di Cupertino è pronta a portare negli "store" ufficiali l’ultimo nato dei costosissimi smartphone. Venerdì 24 settembre, in concomitanza con il resto dell’Italia, anche al negozio del Leone Shopping Center di Lonato sarà presente il nuovo iPhone 13.

Come ormai da tradizione per ogni lancio di un nuovo iPhone, il Leone permetterà alla clientela di accedere alla galleria del primo piano sin dalle 7. Il punto vendita Apple ha previsto l’apertura anticipata alle 8 e, come al solito, è attesa una lunga coda da parte di chi vorrà impossessarsi della 'primizia' tecnologica, in un'insensata se non patologica dipendenza dal 'brand' californiano. Ovviamente, il personale di sicurezza del centro commerciale vigilerà affinché vengano rigorosamente rispettate le norme anti-covid.

Lo "store" del Leone è stato inaugurato nove anni fa (era il 22 settembre 2012) ed è l’unico ufficiale del marchio Apple di tutta la provincia di Brescia. Anzi, insieme a quello di Mestre, è l’unico ufficiale di tutto il Nord Est italiano: per questo è diventato un punto di riferimento per migliaia di aficionados.