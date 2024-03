Nuove regole antismog in città: stop anche a veicoli a metano e gpl

Limitazioni permanenti alla circolazione in città, a partire dal primo aprile, anche per alcune categorie di veicoli a metano e gpl: no, non è uno scherzo. A partire proprio da domani, giorno di Pasquetta, scatteranno le limitazioni permanenti alla circolazione per nuove categorie di veicoli. Lo stop, che sarà in vigore tutto l’anno, tutti i giorni infrasettimanali dalle 7:30 alle 19:30 (esclusi i giorni festivi infrasettimanali), riguarderà gli autoveicoli Euro 0 e Euro 1 a metano o Gpl, sia quelli alimentati esclusivamente a gas, sia i veicoli bi-fuel nei comuni appartenenti alla fascia 1 e 2 (il Comune di Brescia è inserito nella fascia 1). Le nuove misure si aggiungo a quelle già previste.

Autoveicoli

Il divieto di circolazione sarà in vigore da lunedì a venerdì, escluse le festività infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30 tutto l’anno e riguarderà i veicoli di classe Euro 0 benzina o diesel, Euro 1 benzina o diesel, Euro 2 diesel, Euro 3 diesel e Euro 4 diesel anche se dotati di dispositivo anti particolato (Fap). Possono circolare i veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre al conducente (categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Tpl - Trasporto Pubblico Locale). Fino al 30 settembre 2024 possono circolare i veicoli commerciali (categorie N, N2 e N3) e gli autobus (categorie M2 e M3) dotati di filtro antiparticolato (Fap) efficace in grado di garantire emissioni di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/km.

Motoveicoli e ciclomotori a due tempi

Le limitazioni alla circolazione e all’utilizzo dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 si applicano tutto l’anno da lunedì alla domenica, 24 ore su 24. I motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1, invece, non possono circolare da lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Limitazione chilometrica move-in

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere è confermata la limitazione chilometrica Move-In alla circolazione dei veicoli inquinanti monitorata attraverso il conteggio dei chilometri. Il raggiungimento della soglia determina l’impossibilità di utilizzo del veicolo in qualsiasi fascia oraria.