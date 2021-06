Aggiudicazione lavori nuova scuola Primaria di Borgosatollo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Per la costruzione della nuova scuola Primaria sono stati aggiudicati i lavori, con determina n. 235 del 17/06/2021, al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da sei ditte locali: Benis Costruzioni SrL di Telgate (BG), MAST Srl di Flero (BS), TIPIESSE SpA di Villa d’Adda (BG), Aflutec SrL di Cellatica (BS), ERREBI Impianti SrL di Castenedolo (BS) e Tedoldi Ermanno SrL s.u. di Borgosatollo (BS).



Lo sconto offerto sulla base d’asta è stato del 12% circa su un appalto dei lavori di 5.660.000 €. Dalle riunioni tecnico-organizzative svolte tra Amministrazione Comunale, Direzione Lavori e Sicurezza (ditta Settanta7 di Torino) e rete di imprese aggiudicatarie dei lavori, informato l’Istituto Comprensivo, si è convenuto di prevedere l’approntamento del cantiere già in questa estate 2021; al fine di arrivare a settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico, ad una logistica sicura del cantiere e della scuola, per alunni e personale scolastico. Quindi sarà possibile proseguire la costruzione della nuova scuola Primaria durante i successivi mesi. Vedremo quindi nei prossimi mesi aprirsi un altro importante cantiere scolastico che si estenderà anche per tutto il 2022.



Il progetto prevede la costruzione di una nuova scuola primaria e la successiva demolizione dell’esistente plesso. Inoltre ci sarà la realizzazione di una nuova Casa delle Associazioni che avrà spazi ampi e moderni per accogliere anche il Corpo Bandistico. Il tutto sarà realizzato con materiali ecologici e innovativi che permetteranno di avere una garanzia sugli aspetti antisismici, energetici (scuola a consumo quasi zero nZEB), acustici e illuminotecnici. “Con soddisfazione abbiamo appreso che la commissione ha selezionato come aggiudicataria la rete di imprese che si era creata sul territorio per la realizzazione della nuova scuola Primaria di Borgosatollo. Con loro e la direzione lavori, sono già avvenute le prime interlocuzioni informali per mettersi subito al lavoro e creare le migliori condizioni possibili per un inizio sicuro e ordinato del nuovo anno scolastico con l’avvio di questo ulteriore cantiere.



Si tratta certamente di un importante big project che vedrà ristrutturata e riqualificata un’area importante del paese soprattutto se pensiamo al parallelo cantiere delle scuole medie e al cantiere per la riqualificazione della scuola paritaria dell’infanzia Paola Di Rosa. Cerchiamo tutti insieme di dare una prospettiva urbanistica e infrastrutturale sicura, confortevole, moderna ed ecologicamente efficiente alle prossime generazioni”. Frusca Marco – Assessore Lavori Pubblici e Istruzione di Borgosatollo