Due piscine coperte, una all'aperto e un bellissimo parco: è il nuovo centro nuoto

Taglio del nastro, sabato mattina, per il nuovo Centro Nuoto di Ospitaletto. Alla presenza di tantissimi cittadini, autorità, progettisti e gestori dell’impianto, all'inaugurazione è intervenuto anche Giorgio Lamberti, oro iridato del nuoto che si prenderà cura con la società Gam Team dell’intero impianto, benedetto per l'occasione del parroco don Adriano Bianchi.

Dopo il taglio del nastro si sono esibiti giovani atleti e future promesse del nuoto: 4 atleti della FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralitico) tra cui Federico Bicelli, medaglia alle paralimpiadi di Tokyo, 4 atleti della Gam Team, con in coda il campione Michele Lamberti e 4 atlete di nuoto sincronizzato: Monica Solidini e Chiara Bollani, oltre ad Alina e Diana Onopriienko, le gemelle ucraine, nazionali di nuoto, scappate dalla guerra e giunte a Brescia con la madre.

Il progetto, inserito nel programma della giunta capeggiata da Giovanni Battista Sarnico, è stato realizzato grazie ad un partenariato pubblico privato tra Gam Team, Consorzio Ercole e IccreA Banca Impresa, che ha già realizzato il rifacimento degli impianti sportivi di Ospitaletto per il calcio e il tennis.

L’accesso ai corsi e alle attività sportive sono già partite: ricco il pacchetto di corsi, tra nuoto e fitness, per bambini e adulti, così come particolarmente vantaggiose saranno le tariffe e le convenzioni per i residenti.

Un progetto da 5 milioni di euro

La nuova struttura si trova in Via Leopardi, composta da un edificio principale con vasca da 25 metri e una vasca più piccola per i bambini e gli anziani. E' stata realizzata con una copertura in legno lamellare e da ampie vetrate rivolte verso sud, con vista sul lido estivo attrezzato con una vasca esterna e struttura ricettiva per le attività e lo svago per la bella stagione. L'opera è costata complessivamente circa 5 milioni di euro.