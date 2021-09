Nuova area sgambamento cani presso il Parco Cantarane a Borgosatollo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con la seduta di Giunta del 23/08/2021 sono state approvate le linee guida per la gestione e l’accesso alla nuova area di sgambamento cani presso il Parco Cantarane zona limitrofa ai campi da Bocce in via Facchi. Fino ad ora l’area di sgambamento cani era presente accanto alla scuola Primaria ma con l’avvio del cantiere di ricostruzione della nuova scuola è stato necessario spostare in una nuova zona, l’area cani.



La vecchia area cani presente accanto alla scuola, dopo completa riqualificazione, verrà destinata a giardino per alunni e personale scolastico. La nuova area cani al Parco Cantarane, realizzata dalla ditta Benis Costruzioni S.r.l. come da offerta di gara della scuola Primaria, sarà usufruibile da martedì 31 agosto 2021 dai cittadini residenti a Borgosatollo e dai propri amici a quattro zampe.



L’area sarà gratuitamente gestita da un gruppo di cittadini volontari che hanno formalizzato al Comune la propria disponibilità e affidato il coordinamento al volontario sig. Angelo Binosi che sarà da referente gestore tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini che usufruiranno dell’area con i cani. Le linee guida per la gestione e utilizzo dell’area cani saranno sempre visionabili sul sito internet del Comune e dettano le indicazioni cogenti per cittadini che usufruiscono dello spazio e le norme di comportamento da tenere sia per i cani sia per le persone.



Ogni proprietario di uno o più cani, dovrà versare al Comune di Borgosatollo un contributo di € 5,00 (cinque euro)/anno solare, per l’utilizzo dell’area di sgambamento cani. Al fine del rilascio del permesso di accesso, è fatto obbligo, per il proprietario, possedere il libretto sanitario del cane, attestante: le vaccinazioni effettuate, la presenza e il numero del microchip. È necessario possedere un’assicurazione che copra danni causati dal cane a cose e persone all'interno dell'area di sgambamento. L'accesso all'area è riservato esclusivamente ai cani inseriti nell'apposito modulo o file informatico, archiviato presso l’Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune. Gli orari per l'accesso all'area di sgambamento cani sono: tutti i giorni della settimana, per tutto l’anno solare, dalle ore 8.00 alle ore 22.00. Possono esserci variazioni momentanee di orari che saranno preventivamente comunicate dall’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio o dal soggetto Gestore.



L'accesso e la modalità di fruizione dell'area, da parte dei cittadini di Borgosatollo avviene unicamente previa compilazione di un modulo da richiedersi presso l’Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune o scaricabile in internet sul sito del Comune da restituire al Protocollo dell’Ente. L'area è recintata, munita di fontana con acqua potabile, illuminata, il cancello di ingresso è dotato di serratura e nella suddetta area è presente un cestino per la raccolta dei rifiuti. Il gruppo di volontari affidatario della gestione, si fa carico dello svuotamento del cestino, ogni qual volta ve ne sia la necessità, della pulizia generale dell'area di sgambamento, dell'irrigazione e del taglio dell'erba.



“Con questa nuova area cani, in una zona centrale del paese e in un luogo verde e adatto come il Parco Cantarane, si è colta l’occasione per approvare e aggiornare le linee guida per chi gestisce e fruisce dello spazio per i propri cani. L’Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune sarà il referente per la cittadinanza insieme ai volontari gestori, che ringrazio per aver messo a disposizione gratuitamente e con entusiasmo il proprio tempo e la propria passione per questo progetto che coinvolge e tutela i propri amici a quattro zampe. Confidiamo che questo spazio per lo sgambamento dei cani possa essere usufruito dalla maggior parte dei cittadini di Borgosatollo possessori dei cani e sia usato nel rispetto delle altre persone e nel rigoroso riguardo del decoro dell’area”.



Frusca Marco – Assessore al Decoro Urbano e Manutenzioni del Comune di Borgosatollo