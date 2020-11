Nuova area giochi e area fitness al Centro Sportivo di Borgosatollo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sono terminati i lavori di nuova realizzazione dell’area giochi e area fitness presso il Centro Sportivo Comunale B. Pola di Borgosatollo. Il progetto è stato realizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale con il supporto della ditta Arredo Park SrL di Verona, aggiudicatrice dei lavori per un valore di circa 40.000 € interamente finanziati con i fondi di Regione Lombardia del Piano Marshall (legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2020). L’intervento ha visto la realizzazione presso il centro sportivo, in una nuova area più centrale e comoda per le famiglie e bambini, la realizzazione di una nuova area giochi e di una nuova e inedita area fitness per giovani e adulti.



Per il Comune di Borgosatollo, in ufficio tecnico la project leader è stata la geom. Barbara Sussi, che ha seguito l’iter di aggiudicazione e progettazione dei lavori. Questa realizzazione viene incontro alle richieste espresse dal gestore del Centro Sportivo e dal gestore del bar presente al Centro, per avere una area giochi riqualificata per famiglie, che possa riportare in piena sicurezza ed efficienza le persone a vivere con spensieratezza e gioia il Centro e inoltre con l’area fitness dare la normale connotazione sportiva a questo luogo, fruibile da tutti in modo libero e gratuito. L’area giochi è costituita da un castello con scivoli, altalene, molle multigioco e tappetini antitrauma come prevede la normativa. L’area fitness prevede diversi attrezzi fissi utili per l’allenamento sportivo individuale di rafforzamento della muscolatura e di defaticamento dopo un allenamento sportivo intenso. Ricordiamo che tutta l’area viene sanificata da ditta specializzata più volte a settimana e che l’accesso è consentito con mascherina (sopra i 6 anni) e distanziamento tra persone. Ad oggi i parchi comunali sono tutti aperti, comprese le aree gioco e fitness.



“Con questa realizzazione, l’Amministrazione Comunale, intende proseguire l’iter di riqualificazione delle area verdi e parchi di Borgosatollo. Dopo il parco Cantarane, la naturale attenzione è ricaduta sul centro Sportivo. Un polmone verde del paese che ha una normale connotazione sportiva e ricreativa. Ecco quindi la scelta di ricostruire da nuovo un’area giochi per bambini e famiglie e un’area fitness per gli sportivi che vivono quotidianamente questo spazio pubblico, in modo libero e gratuito. Intento nei prossimi anni è di continuare a valorizzare i parchi pubblici di Borgosatollo con una programmazione degli interventi e una riqualificazione degli spazi. E’ un processo che richiede tempo e ingenti risorse ma che non intendiamo accantonare. Viviamo con rispetto ma anche con divertimento e serenità queste area pubbliche a disposizione di tutta la Comunità”.

