nonsoloscienza, un progetto per avvicinare gli studenti bresciani alle materie scientifiche attraverso il teatro

Dal 24 gennaio 2023 partirà il ricco palinsesto di attività che grazie a Fondazione della Comunità Bresciana, in partnership con Fondazione del Teatro Grande di Brescia, animerà la sala grande del teatro cittadino con conferenze sceniche, incontri scientifici, spettacoli multimediali e laboratori coinvolgenti. Tutto questo grazie al progetto #nonsoloscienza che, attraverso il teatro e le discipline artistiche, cercherà un dialogo creativo e costruttivo per far avvicinare i giovani alle discipline STEM e migliorare il rendimento scolastico degli studenti nelle competenze di base con particolare attenzione all’integrazione di giovani migranti o rifugiati, i quali potrebbero necessitare di maggiori e diversi stimoli per l’apprendimento e per superare eventuali barriere linguistico/culturali.



Per dare continuità e sviluppo ai progetti dedicati al contrasto della povertà educativa minorile, già attuati dalla stessa Fondazione in rete con numerosi partner locali e nazionali, nonché per ampliare l’offerta didattica e formativa dedicata ai giovani, Fondazione della Comunità Bresciana, in partenariato con Fondazione del Teatro Grande di Brescia e grazie al supporto di Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Fondazione CESVI, proporrà, perciò, un ciclo di incontri dedicati alla diffusione del sapere scientifico, con la finalità di avvicinare le nuove generazioni all’approfondimento delle materie STEM mediante un linguaggio innovativo e accessibile.



Il progetto prevede un percorso formativo dedicato ai ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado (biennio) di Brescia e provincia su tematiche attinenti al mondo scientifico, con la collaborazione del Teatro Grande di Brescia. Ecco il palinsesto degli spettacoli, al quale si aggiungeranno due moduli formativi di laboratorio che saranno erogati in autunno:



24 GENNAIO 2023 CONFERENZA SCENICA CON MASSIMO TEMPORELLI (Fisico di formazione, da più di vent’anni si occupa di diffusione della cultura scientifica, tecnologica e dell’innovazione);

13 FEBBRAIO 2023 CONVERSAZIONE SCIENTIFICA CON AMALIA ERCOLI – FINZI (Prima donna a laurearsi in Ingegneria Aeronautica in Italia, è considerata una delle maggiori esperte di ingegneria aerospaziale);

8 - 9 MARZO 2023 DEPRODUCERS - BOTANICA SPETTACOLO MULTIMEDIALE (Deproducers è l’eccezionale collettivo musicale formato da alcuni dei più autorevoli artisti della scena musicale italiana che amano mettere in relazione musica e scienza);

20 MARZO 2023 CONFERENZA SCENICA CON LUCIANO CANOVA (Economista e divulgatore scientifico, è insegnante di Economia Comportamentale presso la Scuola Enrico Mattei. Si occupa principalmente di felicità e misurazione del benessere);

18 OTTOBRE 2023 CONFERENZA SCENICA CON MARIA SOLE BIANCO (Divulgatrice ed esperta di tutela e conservazione degli ambienti marini, è presidente dell’associazione per la difesa degli oceani Worldrise e dal 2012 fa parte della Commissione mondiale delle aree protette).



I laboratori avranno 2 temi distinti:

I percorsi del cielo si occuperà di astronomia e prevede l’osservazione del cielo con telescopi professionali. In ascolto, invece, è centrato sull’ideazione di un reportage audio in esterna, con finalità radiofoniche o di podcasting.



“Abbiamo lavorato per rendere concreto questo progetto di commistione tra scienza e spettacolo e sono felice di poter offrire alle ragazze e ai ragazzi del territorio bresciano questa grande possibilità. Il Teatro Grande diventa la casa delle scienze e delle arti, capace di suscitare nei giovani curiosità, interesse ed entusiasmo, anche in una prospettiva di orientamento accademico e professionale” dichiara Umberto Angelini, Sovrintendente e Direttore artistico della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. “Un palinsesto molto ricco di spunti di riflessione, di integrazioni formative e stimolante dal punto di vista della fruizione dei contenuti, che potrà contribuire a rendere più appassionanti materie scientifiche che, spesso, vengono viste come scogli da superare per moltissimi studenti e studentesse. A volte è necessario cambiare prospettiva per riuscire a cogliere la bellezza in materie che gravitano attorno ad un tipo di complessità non sempre di facile approccio. Ringraziamo, perciò, Fondazione Teatro Grande per aver concepito una rassegna di eventi così significativi e Intesa Sanpaolo per il sostegno all’iniziativa che, grazie a Cesvi in veste di organo di supervisione, ha seguito il programma Formula per il supporto su progetti di inclusività, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano” ha dichiarato Alberta Marniga, Presidente di Fondazione della Comunità Bresciana.



Una nobile causa che Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sposare ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. Grazie alla raccolta fondi durata tre mesi da luglio a settembre 2022, sono stati raccolti con successo 100mila euro.



“Siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere possibile questo importante progetto di inclusione sociale dove arte e scienza si uniscono in modo innovativo e creativo per dare impulso alla crescita culturale degli studenti e nel contempo contrastare la dispersione scolastica”, commenta Marco Franco Nava, direttore Regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo.

“Il progetto #nonsoloSCIENZA guarda al futuro, avvicinando le nuove generazioni alle discipline scientifiche con creatività grazie al teatro. Questo progetto è la dimostrazione che per dare una risposta efficace alle problematiche sociali territoriali, come il contrasto alla povertà educativa minorile, il connubio tra i mondi non profit e profit può rappresentare una soluzione vincente in grado di portare risultati concreti”, dichiara Roberto Vignola, Vice Direttore generale di Fondazione CESVI.



Le scuole che desiderano partecipare ad uno o più momenti di incontro devono mandare una mail a relazioniesterne@fondazionebresciana.org specificando scuola di appartenenze, classe degli alunni che si desidera accompagnare a teatro, recapiti telefonici ed e-mail dei professori che accompagneranno le classi. Ogni docente che desidera accompagnare le classi a teatro potrà essere supportato nei contenuti da un breve percorso formativo. Fino ad esaurimento dei posti disponibili verrà poi mandata risposta scritta con la conferma dei posti assegnati.