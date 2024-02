Documento firmato col sangue: la donna fermata fa parte di un’organizzazione con 10mila adepti

Era convinta che bastasse esibire un documento autoprodotto, siglato con il proprio sangue, per poter guidare l'automobile. La storia - l'abbiamo raccontata ieri - arriva da Roè Volciano, dove una pattuglia dell'Aggregazione della Polizia locale della Valle Sabbia ha fermato l'auto di una 65enne "particolare".

La donna guidava un'auto regolarmente assicurata, ma senza la revisione. La patente era scaduta nel 2021, ed è stata sostituita da un foglio stampato in proprio e "approvato" col proprio sangue. Non si tratterebbe di un'iniziativa autonoma, isolata, bensì di uno dei precetti di un'aggregazione internazionale che in Italia conta circa 10mila adepti.

“Noi è, io sono”, questo il nome del gruppo, è un’organizzazione nella quale i membri sono accumunati dal rifiuto di ogni autorità statale e da ogni regola, leggi e tasse comprese. Nei documenti messi a disposizione sul sito dell'organizzazione si legge che "Tutti gli uomini e le donne sono stati di corpo, sovrani di Sé e hanno il diritto e il dovere di custodia e utilizzo libero ed equo di spazio, terra, luce, aria, acqua e risorse del pianeta in armonia e comunione con lo stesso e tutti gli esseri viventi che lo popolano. L’autodeterminazione e la ricerca della felicità sono diritti naturali inalienabili".

Non solo "filosofia", anche "economia": "Tutti i presunti debiti, crediti e titoli passati e presenti sono nulli e annullati ab origine; i futuri sono pre-approvati, pre-autorizzati e pre-pagati: gratuità per tutti!". Uffici, banche, tribunali? Non ce n'è bisogno, perché ogni persona dell'organizzazione è "pubblico ufficiale, notaio e curatore fallimentare". Chissà se la donna fermata pagherà la sanzione della Polizia locale.