Blitz contro i No Vax, anche in Lombardia: "Pianificavano azioni violente"

Perquisizioni in corso in tutta Italia

Blitz contro i No Vax in tutta Italia: all'alba di giovedì sono scattate in diverse città italiane (anche in Lombardia) le perquisizioni domiciliari e informatiche della Polizia di Stato a carico di appartenenti al mondo 'No Vax' che tramite un gruppo Telegram hanno manifestato intenti violenti da porre in essere in occasione di pubbliche manifestazioni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano che ha delegato la locale Digos e il Compartimento di Polizia Postale, sono rivolte nei confronti di soggetti residenti nelle città di Milano, Roma, Bergamo, Reggio Emilia, Venezia e Padova.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i partecipanti alle chat Telegram ipotizzavano violenze, anche tramite l'utilizzo di armi, durante un raduno No Vax che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni a Roma. Sotto controllo pc e cellulari di diversi indagati coinvolti nell'operazione condotta dalla Polizia di Stato contro le frange più attive dei No Vax in diverse città d'Italia.

Blitz contro i No Vax: otto indagati

Sono otto le persone indadate con l'accusa di istagazione a delinquere aggravata nell'ambito dell'inchiesta della polizia e della Procura di Milano in merito ad un gruppo di 'No-Vax' pericolosi. Gli accertamenti sono coordinati dal capo della sezione distrettuale antiterrorismo milanese, Alberto Nobili e dal pm Piero Basilone.

Oltre al capoluogo lombardo le verifiche in case ed uffici sono state eseguite dalla Digos e dalla Polizia Postale di Milano innsieme con i colleghi di Roma, Venezia, Padova, Bergamo e Reggio Emilia. Gli indagati - si aggiunge - sono membri attivi di un gruppo Telegram denominato "I guerrieri" nel quale vengono progettate azioni violente da realizzare - anche con l`uso di armi ed esplosivi fai da te - in occasione delle manifestazioni "no green pass" organizzate su tutto il territorio nazionale, in particolare quella in programma nella Capitale per le giornate dell`11 e 12 settembre prossimo.

Fonte: Today.it