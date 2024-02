Il maltempo non si ferma: pioggia in pianura, forti nevicate in quota

Il maltempo come, ampiamente annunciato, è arrivato sulla nostra provincia già a partire da giovedì: la pioggia incessante ha dissipato la coltre di smog cha attanagliava città e Bassa. Sopra i mille metri di quota è tornata la neve: i primi fiocchi a Ponte di Legno sono scesi già nella serata di gioved 22 febbraio, regalando un meraviglioso bianco risveglio. Tetti e strade imbiancate, con accumuli significati a Villa Dalegno, com si vede nel filmato.

Candidi fiocchi anche in alta Valtrompia e al Maniva. E continuerà a nevicare nelle prossime ore: nella giornata di sabato sono previsti accumuli di quasi 50 centimetri. "Dalla sera di venerdì fino a domenica sera la situazione prevalente sarà di instabilità con calo termico ben avvertibile e con quota neve in ribasso fino a circa 1000m in alcune aree interessate dai rovesci", scrivono gli esperti di Meteopassione.com.