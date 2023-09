Modello per due giorni: un bambino bresciano alla Milano Fashion Week

Una cascata di capelli biondi che incornicia un viso dai lineamenti delicati, un bellissimo sguardo dal taglio orientale. Una camminata sicura e disinvolta, capace di attrarre gli sguardi dell’attento pubblico che assiste alla sfilata, una delle tante, della Milano Fashion Week. A soli 8 anni Nathan Joshua Bugatti è già una piccola star.



Nessuna esitazione o tentennamento e, nemmeno, un pizzico di imbarazzo: eppure per il baby modello, originario di Lumezzane, ma di casa a Rezzato, quello al "55 – Fifty Five" di Milano per il "New Model Today" è stato il primo défilé, conquistato grazie al promoter Gino Foglia dopo tanti casting e shooting.

Accompagnato da mamma Monica Bonera, Nathan ha sfilato per ben due giorni sulle passerelle milanesi per la stilista Barbara Bacciano. Inseguendo un sogno e un idolo: Cristiano Ronaldo. E con CR7 Nathan non ha in comune solo la passione per la moda: cresciuto letteralmente con la palla tra i piedi, fa parte della fucina di talenti della società Voluntas Brescia (centro di formazione dell’Inter). Traguardi e successi che riempiono di soddisfazioni mamma Monica, ma dei quali non può purtroppo gioire papà Angelo Bugatti: lo scorso aprile è stato stroncato da un infarto a soli 55 anni.

Nathan sogna un futuro colmo di applausi, che siano per le reti realizzate o per i vestiti indossati con charme, e una Lamborghini. La strada intrapresa è quella giusta: il prossimo impegno in agenda è la kermesse Pitti di Firenze.