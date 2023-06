Record di multe nel parcheggio del centro commerciale: 200 in poche ore

Record di multe nel parcheggio dell'Oriocenter, il mastodontico centro commerciale a due passi dall'aeroporto di Orio al Serio: in una sola notte sono state elevate circa 200 sanzioni. Questo perché nell'area di sosta dello shopping mall è vietato il parcheggio in notturna, da mezzanotte alle 5, per motivi di sicurezza e per evitare il fenomeno (assai diffuso) dei furbetti della sosta. Ovvero: tutti coloro che, piuttosto che pagare quanto dovuto nei parcheggi dell'aeroporto, quando partono per un viaggio lasciano la propria auto per giorni e giorni nei pressi del centro commerciale.

Non è la prima volta che in tal senso il Comune mobilita la propria Polizia Locale: già un anno fa, e sempre in una sola notte, erano state elevate quasi 150 multe. E altre sanzioni arrivano periodicamente durante le serate di controllo. Ma quello dell'ultimo weekend - tra sabato e domenica - come detto è stato un vero record.

Controlli anche in estate

"I servizi continuano e verranno intensificati con l'arrivo dell'estate: il fenomeno sembrava in diminuzione ma, aumentando il numero di passeggeri in transito, questa situazione resta stabile e in alcuni casi aumenta", ha dichiarato il sindaco Alessandro Colletta a L'Eco di Bergamo. I furbetti sono sanzionati con 42 euro di multa per divieto di sosta, che diventano 29,40 euro se pagati entro cinque giorni. A questa problematica si aggiungono poi i parcheggi selvaggi nella zona di transito dell'aeroporto, anche in tangenziale. Ma con l'estate ci si aspetta un altro giro di vite.