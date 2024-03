Multe prese per l'autovelox: cambia tutto

Cambiamenti in vista in tema di autovelox: l’intervento del garante dalla privacy ha apportato alcune modifiche per la notifica delle infrazioni. Le multe per eccesso di velocità continueranno ad arrivare a casa, ma non saranno più accompagnate della foto scattate dai dispositivi. La ragione? Le immagini violano la privacy.

Il Garante della privacy ha dato parere favorevole al decreto interministeriale (Trasporti e Interno) che regola l'uso dei sistemi di rilevazione della velocità. Tre le novità:

le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione della violazione;

l'accesso alla documentazione fotografica o dei video deve essere reso disponibile a richiesta del destinatario del verbale, garantendo in ogni caso che siano opportunamente oscurati o resi non riconoscibili i soggetti e le targhe di eventuali altri veicoli;

non è possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispositivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo se l'apparecchiatura permette la memorizzazione di immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo.

Fonte: Today.it