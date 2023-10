Brescia e Bergamo fatte di Lego: l'opera da record finisce nel Guinness

Mattoncino dopo mattoncino, Pierluigi Cervati ha riprodotto Brescia e Bergamo con le costruzioni Lego. Un omaggio alle due Capitali della Cultura del 2023 valso al 44enne originario di Verolanuova la conquista del Guinness world Record.

Un’opera maestosa, che sarà in mostra fino al primo novembre alla Fiera di Bergamo: per assemblare 811.008 mattoncini (3.168 basi e oltre 15,300 pin di collegamento Lego Technic) ci sono volute bel 5000 ore - circa 208 giorni - di lavoro. Si tratta di un imponente mosaico che si estende per 3,06 metri d’altezza e 16,83 metri di lunghezza, del peso di complessivo di circa 4000 chilogrammi.

Una meraviglia visiva che muta grazie all’effetto lenticolare: i visitatori, cambiando l’angolo di visione, possono infatti ammirare l’immagine della città alta di Bergamo oppure la veduta dall’alto del centro storico di Brescia. Un’impresa unica costruita anche la collaborazione dei bambini ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e all’ospedale Pasquinucci di Massa: sono stati loro a realizzare le prime tessere del mosaico da record.

Una passione lunga una vita quella di Cervati per le costruzioni Lego e che il promotore della fiera “Mattoncini Bergamo” condivideva con la moglie Beatrice, morta nel novembre del 2021 a soli 40 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia. Proprio per dare sostanza a uno degli ultimi sogni della moglie scomparsa, il 44enne di Verolanuova era già entrato nel Guinness world Record: nel 2022 aveva costruito - con 200mila mattoncini - una nave da crociera galleggiante.