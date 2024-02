Esecuzione a colpi di pistola nel video rap: polemica in paese

Ancora un videoclip trap girato nella nostra provincia, e poi diventato presto virale sui social, finisce al centro della bufera. Polemiche a non finire a Montichiari, alimentate pure dal primo cittadino Marco Togni, per il filmato musicale girato nei giorni scorsi nel quartiere Allende.

Protagonista un giovane trapper del paese - nome in codice trenchkidgs - che, come si evince dalla rime della canzone, si sente “100% straniero. Mussulmano anche nell’aldilà".

Insieme agli amici scimmiotta i rappresentanti più famosi del genere, camminando per le strade del quartiere atteggiandosi a 'boss'. Sullo sfondo pure un'esecuzione a colpi di pistola (ovviamente per le ‘riprese’ è stata usata una scacciacani). Nel testo i riferimenti al disagio delle nuove generazioni ma pure (tanto) disprezzo per il genere femminile. Nulla di nuovo per chi è amante del genere: c'è di molto peggio nei videoclip di quelli che poi calcano pure le scene del palco (perbenista per eccellenza) dell'Ariston di San Remo.

Ma il messaggio veicolato dal filmato musicale, rimbalzato anche sulle bacheche dei boomer, inquieta il primo cittadino di Montichiari, tanto da indurlo a commentarlo in un lungo post apparso sulla sua pagina Facebook (regalandogli ancor più visibilità).

"Forse è solo uno dei tanti video fatti in Italia per imitazione di certi rapper o trapper che vanno di moda tra i giovani e mi auguro che a questo ci si limiti oggi e in futuro. Spesso però capita che si parte da queste cose minori e poi si finisca peggio. Montichiari qualche anno fa è stato luogo di un fatto reale balzando alle cronache nazionali". Togni si riferisce al caso del 13enne che, nell'aprile 2021, sparò al rivale in amore dello zio.

"Pistole, armi, violenza e linguaggio volgare sono cose che noi a Montichiari non vogliamo. Aggregazione, luoghi di ritrovo giovanili, punti comunità, oratori e parrocchiale a Montichiari ci sono, sono attivi e funzionano. L'impegno sociale è massimo", prosegue Togni che chiosa: "Se poi ci si vuol sfogare e impiegare le tante energie represse, abbiamo spazio per tutti i lavori utili alla comunità che si vogliono fare. Basta chiedere".

In tanti però si sono schierati dalla parte del giovane trapper, difendendolo dagli attacchi del sindaco. E nel frattempo trenchkidgs si frega le mani: visualizzazioni e like si sono moltiplicati.