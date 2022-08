Legionella nell'acqua dei rubinetti dell'asilo, della primaria e pure in palestra

Tracce di legionella sono state trovate negli impianti sanitari di alcuni plessi scolastici e di una palestra di Montichiari. A darne notizia è il sindaco Marco Togni, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi nel corso dei controlli previsti dal protocollo anti-legionella adottato dall’amministrazione dopo l’epidemia di polmonite, causata dal batterio, che 4 anni fa flagellò la Bassa e non solo.

Controlli di routine

Si tratta quindi di analisi di routine, che vengono effettuate al termine della chiusura estiva delle scuole: periodo in cui, a causa del mancato utilizzo dell'acqua, è più probabile che si sviluppi il batterio killer. Nessun allarme, quindi, come sottolinea il primo cittadino nella nota diffusa sui social.

"Vorrei tranquillizzare: la legionella è un batterio presente sulla terra da prima della comparsa dell'uomo. In tutti gli anni passati, con tutta probabilità, negli impianti scolastici c'è sempre stato solo che non lo si è mai cercato. Dal 2019, come detto, ogni anno alla riapertura delle scuole e degli impianti sportivi, facciamo tutte le analisi e tutti i trattamenti necessari".

Le scuole in cui è scattata la sanificazione

Stando alle analisi effettuate tracce del batterio killer sono state trovate nei rubinetti dell’asilo Marcolini, nella palestra di Novagli e nei servizi igienici della scuola primaria Falcone dove, proprio in questi giorni, si sta lavorando per rifare la centrale elettrica. Mentre negli altri plessi scolastici e impianti sportivi del paese non sono state rilevate criticità.

Gli interventi di ‘bonifica’ sono già stati avviati "la ditta incaricata sta già intervenendo per effettuare i trattamenti di shock termico e chimici necessari a ristabilire la situazione di normalità e successivamente verranno effettuati nuovamente i campionamenti che, dopo la cultura di circa 15 giorni, daranno i risultati", spiega ancora Togni.

Taniche d'acqua all'asilo

Unico accorgimento, in vista dell’imminente apertura della scuola dell’infanzia Marcolini che tornerà ad accogliere i bimbi lunedì 5 settembre: "portare delle taniche di acqua per il lavaggio delle mani. Mentre per l'utilizzo dei water non ci sono problemi", precisa il sindaco.

L’attenzione resta comunque alta, soprattutto sul fronte della prevenzione: "oltre ai trattamenti, abbiamo anche deciso di installare dei particolari impianti dosatori di disinfettante negli impianti sanitari (caldaia, accumulatore, tubazioni) per prevenire il problema in futuro", conclude il primo cittadino di Montichiari.