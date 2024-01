Gli ecovolontari che la domenica ripuliscono la collina piena di rifiuti

C’è chi la domenica non se ne sta sul divano, ma si rimbocca le maniche e sfida il freddo per dare una lezione agli incivili: è il gruppo spontaneo degli Ecovolontari, attivo a Montichiari e Carpenedolo, in pista anche questa domenica per una raccolta dei rifiuti abbandonati sul colle di San Giorgio a Montichiari.

Erano in tanti a darsi da fare, almeno una dozzina di adulti e pure 3 bambini: in circa un paio d’ore di lavoro, in mezzo alla nebbia, sono stati raccolti 40 pneumatici, 10 batterie, 10 pacchi di onduline in lamiera, 2 quintali di scarti di cartongesso. Oltre a questo, sono stati riempiti 25 sacchi neri di indifferenziato, con rifiuti vari, per un totale di 40 sacchi.

Quintali di rifiuti abbandonati

“Grazie al prezioso contributo degli Ecovolontari di Carpenedolo – si legge in una nota degli Ecovolontari di Montichiari pubblicata sui social – e del comitato Impatto Zero di Acquafredda e Carpenedolo domenica mattina sono stati rimossi dall’ambiente quintali di rifiuti abbandonati presso il colle di San Giorgio: decine di copertoni di auto, batterie e rifiuti di ogni genere. Grazie di cuore a tutti per la grande collaborazione. Ringraziamo anche Cbbo (il Consorzio Bassa Bresciana Orientale: si occupa di raccolta e gestione rifiuti, ndr) che lunedì provvederà allo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti raccolti”.