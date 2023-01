Acqua gialla e marrone dai rubinetti "È torbida e puzza di ruggine"

Le prossime ore saranno decisive per il tanto atteso ritorno alla normalità tra i residenti di Montecchio di Darfo: dai primi giorni di gennaio, infatti, in Via Sant'Uberto e dintorni era diventato (di nuovo) impossibile consumare l'acqua del rubinetto, in quanto sgorgava torbida, tra l'arancione e il marrone, e accompagnata da un cattivo odore di ruggine. Per ovviare al problema, i residenti si sono arrangiati come hanno potuto: non bevendo più l'acqua del rubinetto, utilizzando l'acqua in bottiglia perfino per lavarsi i denti.

L'intervento di Acque Bresciane

Ma il problema, come detto, sarebbe stato risolto. L'intervento di Acque Bresciane - il gestore del ciclo idrico - sollecitato dal Comune di Darfo Boario Terme avrebbe permesso di risalire a monte del problema: l'acqua color ruggine avrebbe già guadagnato in limpidezza, e nei prossimi giorni potrebbe tornare trasparente.

Problema definitivamente risolto? Se lo chiedono i tanti residenti che negli ultimi anni in più occasioni hanno avuto a che fare con acqua sporca, torbida, puzzolente e imbevibile. In passato lo stesso Comune aveva emesso ordinanze per la non potabilità dell'acqua nell'abitato di Montecchio, vietandone l'utilizzo per consumo umano se non preventivamente bollita.

Le parole del sindaco

"Purtroppo situazioni di emergenza idrica come questa non sono poche - dice il sindaco Dario Colossi - e soprattutto non è sufficiente tenaglia e fil di ferro, ma servono investimenti importanti. Sentire poi dagli stessi cittadini che la situazione è così da anni, un po' mi fa rabbrividire e un po' arrabbiare, per una condizioni strutturale del sistema idrico. Ma siamo certi che nel programma degli interventi urgenti di Acque Bresciane ci sia anche quest'opera, da noi segnalata".