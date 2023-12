Cane scompare nel nulla, cammina per due giorni per tornare alla sua casa

Adesso il peggio è passato: Simona si sta godendo il suo cane, tornato a scodinzolare per le stanze di casa. Ma la paura di non vederlo più è stata davvero tanta, così come sono state incessanti le ricerche, ma pure le segnalazioni. Il lieto fine è arrivato proprio grazie al tam-tam sui social: sfuggito al controllo dei padroni sulle piste del Tonale, nel pomeriggio di domenica 3 dicembre, Taivas - un meticcio di 4 anni - è stato ritrovato, martedì 5 dicembre, proprio grazie all'ennesimo avvistamento.

Mentre Simona lo cercava nei boschi che circondano Monno, è arrivata la chiamata decisiva: Taivas era nel centro del paese, a pochi passi dalla chiesa. E questa volta la padrona è riuscita ad arrivare prima che il passaggio di auto e l'avvicinarsi di persone sconosciute lo spaventassero e lo mettessero, nuovamente, in fuga: appena ha visto la sua proprietaria Taivas le è corso incontro scodinzolante. Spaventato e affamato, ma in buona salute nonostante abbia passato ben due notti e due giorni a vagare per i paesi dell’Alta Valcamonica, in direzione di Malonno, dove si trova la casa in cui vive.

Dal momento della sua scomparsa, Simona, il compagno Davide e i loro amici non hanno mai smesso di cercare Taivas. Come loro anche gli utenti della rete: migliaia le condivisioni del post fatto proprietari per segnalare l'allontanamento del cane e decine gli avvistamenti prima a Case di Viso e Pezzo, poi a Vezza d’Oglio, poi anche sulla Statale 42, infine quello decisivo a Monno.



"Un enorme grazie a tutti, per le numerosissime condivisioni, per gli aiuti nelle ricerche, per le chiamate. Senza di voi adesso Taivas non sarebbe qui con noi”, così Simona ha ringraziato le tante persone impegnatesi per fare in modo che questa storia avesse il tanto sperato lieto fine.