Dalla Zecca di Stato una moneta per celebrare Brescia Capitale della Cultura

Mentre sale l'attesa per l'inaugurazione ufficiale di "Brescia e Bergamo capitali della Cultura", con l'arrivo in città del presidente Sergio Mattarella e il grande evento in piazza Loggia con Ambra Angiolini, Renga e tante altre celebrità, arriva la notizia che la Zecca di Stato ha coniato una nuova moneta celebrativa.

Ad annunciarla è stato il sindaco Emilio Del Bono: "In occasione di questo anno speciale nel quale Brescia e Bergamo sono Capitale della cultura italiana, la Zecca di Stato ha coniato una nuova moneta – scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook –. Moneta che riproduce anche i principali monumenti della nostra città. Un altro modo per far conoscere ed apprezzare Brescia. Molto bene. Tutto ciò che serve ad attrarre e creare curiosità per la nostra città è un gran bel fatto".