Ministri Volontari di Scientology per un forte senso civico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Un gesto per una maggiore bellezza del parco. Al parco Torri Gemelle 8 Ministri Volontari di Scientology, armati di apposite pinze, guanti e sacchi, hanno raccolto i rifiuti abbandonati che sono riusciti a trovare sotto le siepi o intorno agli alberi. L'area molto pulita, come in altre zone, riesce a nascondere, dietro le siepi e vicino alle panchine, in punti non raggiungibili dai mezzi di pulizia generalmente utilizzati, molti rifiuti abbandonati. Nel prato si trovano invece piccoli pezzi di carta o plastica o mozziconi di sigaretta gettati da alcuni frequentatori. Ponendo particolare attenzione alle siepi e alberi sia sul lato di via XXV Aprile che su quello di via Spalti San Marco i volontari hanno potuto raccogliere oggetti di vario genere come lattine, bottiglie, pacchetti di sigarette e contenitori di vario tipo. In particolare, nella vicinanza di panchine, si trova una notevole concentrazione di questi oggetti nascosti dietro la siepe. Al termine della perlustrazione intorno al parco sono stati raccolti 4 sacchi di rifiuti abbandonati di ogni genere. Le persone sedute sulle panchine hanno ringraziato i volontari per la bella iniziativa che riportava un po' di pulizia in un parco che è un luogo verde e che dovrebbe essere preservato da tutti.



Il gruppo dei Ministri Volontari di Scientology, sulla base del proprio motto "Qualcosa si può fare a riguardo", ha voluto evidenziare come un maggiore senso di civiltà condivisa, un sentirsi parte di una comunità, ma anche semplicemente un sentirsi responsabili della pulizia del parco che si sta godendo, porterebbe ad un ambiente migliore e ad un diffuso senso di fratellanza. Naturalmente chiunque lo desideri potrà unirsi alla prossima iniziativa che si svolgerà Sabato 3 luglio alle ore 17, questa volta al Parco Gallo a Brescia 2. Le maglie gialle dei Ministri Volontari di Scientology saranno ben visibili. Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Il Programma dei Ministri Volontari (VM) è stato lanciato più di trent'anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology. Avendo notato un tremendo calo del livello di moralità nella società ed un conseguente aumento di droga e criminalità, L. Ron Hubbard ha scritto: “Se a qualcuno non piacciono il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio. Può diventare un MINISTRO VOLONTARIO ed aiutare a civilizzarla, portando coscienza, gentilezza, amore, libertà dalle sofferenze, instillandovi fiducia, decenza, onestà e tolleranza”.



Di conseguenza, oltre a recarsi ovunque vi sia un disastro, i Ministri Volontari lavorano con gli enti pubblici delle città, aiutando a migliorare le condizioni nei luoghi in cui risiedono. I loro centri informativi e di studio sono riconoscibili dalle tende giallo brillante, sempre aperte al pubblico, durante le manifestazioni e le fiere dei fine settimana, in cui chiunque può iscriversi ad un corso o partecipare ad un seminario nella tenda stessa.