Ministri volontari di scientology e lo spirito natalizio

I Volontari di Scientology sostengono lo spirito di fratellanza tipico del periodo natalizio. I Ministri Volontari di Scientology, si sono recati sul Piazzale della Stazione con un piccolo Gazebo giallo, il loro tipico colore, ispirato al motto "Qualcosa si può fare a riguardo". Condividendo l'amore per il prossimo e la fratellanza, sentimenti che si amplificano nel periodo delle festività natalizie, hanno offerto ai passanti un po' di tè caldo e un piccolo tortino confezionato offrendo così un piccolo momento di confort. Nell'occasione hanno anche distribuito gli opuscoli che illustrano i migliori comportamenti da adottare per prevenire la possibilità di contagio, un tema ancora importante da sottolineare.

Nel periodo delle festività natalizie, i migliori sentimenti di amore e di fratellanza si diffondono fra le persone. I Ministri volontari di Scientology condividono con gioia la magica atmosfera che si crea e per questo hanno scelto di portare il messaggio di reciproco sostegno sul piazzale della stazione. Molte persone si sono soffermate accogliendo con piacere il piccolo dono. Alcuni ragazzi, una famiglia numerosa e qualche persona in difficoltà o senza lavoro, hanno ringraziato il gruppo di volontari scambiando qualche messaggio di reciproca benevolenza. Non poteva mancare la distribuzione degli opuscoli: "Come mantenere sé stessi e gli altri in buona salute" della serie "Stai Bene". L'attività di prevenzione è svolta in coordinazione con la campagna internazionale "Staywell" e comprende video esplicativi e la partecipazione di artisti internazionali che hanno realizzato, fra l'altro, un concerto e il video musicale "Spread a Smile" che ha superato i 10.000.000 di visualizzazioni in YouTube.

Il Centro Risorse per la Prevenzione La campagna è stata realizzata e diffusa dalla Chiesa di Scientology Internazionale, proprio per contribuire alla adozione delle più semplici pratiche volte alla prevenzione dal contagio. La frase del fondatore L. Ron Hubbard "Un oncia di prevenzione vale più di una tonnellata di cure" accompagna tutte le pubblicazioni. Il sito della campagna scientology.it/staibene contiene molti video che illustrano vari aspetti da "Come si lavano le mani" a "Come si indossano le mascherine" e molti altri suggerimenti relativi alla casa, all'ufficio e alla igienizzazione dei locali oltre a "Come si diffondono Batteri e Virus" e "Perché la prevenzione è importante". Tutti i materiali e i video informativi sono consultabili, in 21 lingue, nel Centro Risorse per la Prevenzione posto on line dalla Chiesa di Scientology Internazionale in risposta all’emergenza generata dalla pandemia al seguente indirizzo: scientology.it/staibene/ L'ottima parte artistica della iniziativa è stata prodotta da Scientology Media Productions, con il video “Diffondi un sorriso” che è stato diffuso a Marzo 2020. Successivamente è stato trasmesso il concerto "Stai Bene" presentato dalla attrice Erika Christensen con la partecipazione di numerosi artisti di molte nazionalità fra cui Ruben Blades, Chick Corea, Greg Camp e Kate Ceberano.