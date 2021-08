Ministri Volontari di Scientology in Castello per una maggiore consapevolezza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Osservare le violazioni del senso civico ci rende consapevoli. Il Castello di Brescia è certamente un luogo di raro fascino e certamente caro a tutti i bresciani, contiene molte aree verdi ed è circondato dai pendii percorsi dai numerosi visitatori. I Ministri Volontari di Scientology si sono recati in Castello, alla luce del loro motto "Qualcosa può essere fatto a riguardo". Hanno potuto così osservare la grande pulizia delle aree interne e allo stesso tempo si sono resi conto di numerosi scarti abbandonati sui pendii che portano alla vasta area fortificata. Non c'è modo migliore, per rendersi conto della scarsa sensibilità alla preservazione degli ambienti pubblici, che osservare le siepi e le aiuole alla ricerca di rifiuti semplicemente gettati in qualche angolo. Questo dimostra che ancora c'è da fare per diffondere un migliore senso civico, una maggiore considerazione della responsabilità di ognuno nell'ottenere una cura pubblica dei parchi della città. I Ministri Volontari si sono quindi sostituiti a coloro che hanno abbandonato sul prato o sotto le siepi, imballi di ogni genere. I volontari riunitisi erano 8 persone e indossando le distintive magliette gialle, hanno provveduto a rendere più puliti gli accessi al Castello.



Come nelle altre occasioni, dotati di pinze, guanti e sacchi, divisi in piccoli gruppi, i volontari hanno perlustrato le siepi, i percorsi di accesso e i pendii. Sono stati raccolti tappi, cartacce, lattine, bottiglie abbandonate e mozziconi in gran numero. L'iniziativa vorrebbe aumentare la consapevolezza di ognuno riguardo alla necessità di promuovere un senso di responsabilità individuale, nei confronti del verde cittadino, tanto per iniziare. I cittadini presenti hanno condiviso ed apprezzato l'iniziativa ringraziando i volontari presenti per il messaggio positivo che stavano trasmettendo. Sabato 7 agosto alle 16.30, i volontari si recheranno a Parco dei Poeti al Villaggio Badia per svolgere una ulteriore e analoga iniziativa, volendo rilanciare il messaggio che "Qualcosa di può fare a riguardo". Chiunque lo desiderasse potrà unirsi alla iniziativa. Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Il Programma dei Ministri Volontari (VM) è stato lanciato più di trent'anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology. Avendo notato un tremendo calo del livello di moralità nella società ed un conseguente aumento di droga e criminalità, L. Ron Hubbard ha scritto: “Se a qualcuno non piacciono il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio. Può diventare un MINISTRO VOLONTARIO ed aiutare a civilizzarla, portando coscienza, gentilezza, amore, libertà dalle sofferenze, instillandovi fiducia, decenza, onestà e tolleranza”.



Di conseguenza, oltre a recarsi ovunque vi sia un disastro, i Ministri Volontari lavorano con gli enti pubblici delle città, aiutando a migliorare le condizioni nei luoghi in cui risiedono. I loro centri informativi e di studio sono riconoscibili dalle tende giallo brillante, sempre aperte al pubblico, durante le manifestazioni e le fiere dei fine settimana, in cui chiunque può iscriversi ad un corso o partecipare ad un seminario nella tenda stessa.