Ministri Volontari di Scientology e la prevenzione dal contagio

Migliaia di opuscoli per la prevenzione dal contagio. I Ministri Volontari della città, hanno distribuito nei giorni scorsi oltre 2000 opuscoli, in aggiunta ai 7300 distribuiti l'estate scorsa, predisposti proprio per illustrare i comportamenti individuali da adottare per prevenire la possibilità di contagio.



Alcuni esercenti di Brescia hanno posizionato gli appositi contenitori sui loro tavoli mettendo i libretti gratuiti a disposizione dei loro clienti. I gestori hanno anche ricevuto un invito ad assistere, presso la Chiesa di Scientology di Via Fratelli Bronzetti, ad una presentazione delle attività di prevenzione adottate e diffuse dagli Scientologist in tutto il mondo, e messe a disposizione delle comunità. I comportamenti da adottare, volti a bloccare la trasmissione di virus e batteri, così come l'uso di mascherine e guanti, dispositivi di protezione individuale, sono essenziali per vincere la battaglia in atto contro la diffusione del contagio. I negozianti hanno molto apprezzato l'iniziativa e condividendone gli obiettivi, hanno ringraziato per la preziosa iniziativa.



I titoli degli opuscoli distribuiti sono: "Come mantenere sé stessi e gli altri in buona salute" e "Come Proteggere sé Stessi e gli Altri con Mascherina e Guanti" entrambi della serie "Stai Bene". L'attività di prevenzione "StayWell" è svolta in coordinazione con la campagna internazionale omonima che comprende video esplicativi e la partecipazione di artisti internazionali che hanno realizzato, fra l'altro, un concerto e il video musicale "Spread a Smile" che ha superato i 10.000.000 di visualizzazioni in YouTube. La serie di opuscoli è accompagnata da video illustrativi che sono stati realizzati e diffusi dalla Chiesa di Scientology Internazionale, proprio per contribuire alla adozione delle più semplici pratiche volte alla prevenzione dal contagio.



La frase del fondatore L. Ron Hubbard "Un oncia di prevenzione vale più di una tonnellata di cure" accompagna tutte le pubblicazioni. Il sito della campagna scientology.it/staibene contiene molti video che illustrano vari aspetti da "Come si lavano le mani" a "Come si indossano le mascherine" e molti altri suggerimenti relativi alla casa, all'ufficio e alla igienizzazione dei locali oltre a "Come si diffondono Batteri e Virus" e "Perché la prevenzione è importante".



Il Centro Risorse per la Prevenzione Tutti i materiali e i video informativi sono consultabili, in 21 lingue, nel Centro Risorse per la Prevenzione posto on line dalla Chiesa di Scientology Internazionale in risposta all’emergenza generata dalla pandemia al seguente indirizzo: scientology.it/staibene/ L'ottima parte artistica della iniziativa è stata prodotta da Scientology Media Productions, con il video “Diffondi un sorriso” che è stato diffuso a Marzo 2020. Successivamente è stato trasmesso il concerto "Stai Bene" presentato dalla attrice Erika Christensen con la partecipazione di numerosi artisti di molte nazionalità fra cui Ruben Blades, Chick Corea, Greg Camp e Kate Ceberano.