Ministri Volontari di Scientology e la prevenzione al contagio

I Ministri Volontari di Scientology a Brescia Oggi i Ministri Volontari di Scientology, hanno ripreso l'iniziativa di diffusione e promozione delle azioni individuali di contenimento al contagio, avviata dopo il primo lockdown. Lo scopo è quello di diffondere una cultura e la consuetudine, nell'uso appropriato della prevenzione, di gran lunga meno invasiva della cura. Negozi, bar, tabaccherie ed altri esercizi commerciali, hanno reso disponibile il proprio spazio per il posizionamento di libretti della serie "Stai Bene" che ora sono disponibili al pubblico.



Gli opuscoli, disposti in comodi raccoglitori, sono di due tipi: "Come mantenere se stessi e gli altri in buona salute" e "Come Proteggere Se Stessi e gli Altri con Mascherina e Guanti". Il tutto è inserito in una campagna internazionale "Stay Well" che comprende video esplicativi e la partecipazione di artisti internazionali con un concerto e il video musicale "Diffondi un sorriso" che ha superato i 10.000.000 di visualizzazioni in YouTube. Gli opuscoli sono stati ideati, tradotti in 17 lingue e realizzati dalla Chiesa di Scientology Internazionale con lo scopo di contribuire alla diffusione di una maggiore cultura sulla prevenzione dal contagio, dando così corpo all'incitamento del fondatore L.Ron Hubbard "Un oncia di prevenzione vale più di una tonnellata di cure". Tali opuscoli hanno lo scopo di ricordare a tutti noi i giusti comportamenti per mantenerci in buona salute rispettando le più semplici norme di igiene e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.



L’opuscolo di maggiore diffusione “Come mantenere sé stessi e gli altri in buona salute”, fornisce le linee guida per igienizzare le zone chiave dei locali in cui viviamo e lavoriamo, ponendo l’accento sul corretto modo di farlo e su quali strumenti usare. Sono anche descritte le giuste pratiche da attuare quando si esce di casa. Il secondo dal titolo "Come Proteggere Se Stessi e gli Altri con Mascherina e Guanti", tratta più in dettaglio il corretto uso dei dispositivi, spesso indossati scorrettamente.