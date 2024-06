1000 Miglia: trionfano ancora Andrea Vesco e Fabio Salvinelli

Stesso traguardo, stesso tappeto rosso e stessi vincitori. I bresciani Andrea Vesco e Fabio Salvinelli hanno conquistato anche l'edizione 2024 della 1000 Miglia. Le prove della mattinata di oggi, sabato 15 giugno, li hanno consacrati ancora leader - praticamente indiscussi - della corsa di regolarità per auto storiche.

Dopo l'ultimo controllo in via Bormioli, l'Alfa 6C 1750 Spider del 1929 sfila ancora sulla pedana di Viale Venezia dove la corsa è partita, sotto un abbondante pioggia, martedì. Poi il pranzo, infine la cerimonia di premiazione ufficiale: si terrà alle 18.30 in piazza Loggia, proprio sul palco della Notte Bianca attesa da migliaia di cittadini.

Le foto della partenza da Viale Venezia

Vesco e Salvinelli hanno vinto la quarta edizione consecutiva della corsa di auto d'epoca: sono i leader della Freccia Rossa dal 2021, ma Vesco aveva vinto anche nel 2016, nel 2017 e nel 2020 insieme al padre Roberto. Per loro gli applausi e il consueto bagno di folla. Secondo posto ancora Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli.