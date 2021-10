Migross offre offerta di 31,5 milioni di euro per il gruppo Alco

Unica offerta da parte di Migross per l'acquisizione di Alco Grandi Magazzini spa e Alco spa. Giovedì pubblicato un altro bando per l'aggiudicazione di 15 punti vendita a marchio Despar.

Nessun'altra offerta è stata presentata per il bando congiunto Alco Grandi Magazzini spa e Alco spa. Il bando relativo alla cessione unitaria e in blocco del ramo d’azienda - costituito da otto cash&carry a marchio Altasfera - non ha trovato riscontro.

Il notaio ha aperto l’unica busta contenente l’offerta di 31,5 milioni di euro della società Migross, inviata già a inizio luglio. Il bando in scadenza a fine settembre prevedeva la cessione unitaria del ramo d’azienda, compresi i rapporti di lavoro di oltre 200 dipendenti attualmente in cassa integrazione e i rispettivi immobili degli otto cash&carry posseduti da Alco spa e Alco Grandi Magazzini spa, situati a Rovato, Lonato e Braone in provincia di Brescia, insieme a Busto Arsizio (Varese), Crespiatica (Lodi), San Martino Siccomario (Pavia), Segrate (Milano) e Varedo (Monza e Brianza). Come da procedura ordinaria, si dovrà attendere ora l’autorizzazione del tribunale a stipulare il contratto per la cessazione del ramo d’azienda. Il contratto verrà stipulato entro i 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

Nella giornata di giovedì 7 ottobre è stato pubblicato anche un altro bando, relativo ai punti vendita al dettaglio di L’Alco spa, a marchio Despar, Interspar ed Eurospar. L’obiettivo dell’asta è quello di stimolare un’offerta migliorativa per l’acquisizione di 15 punti vendita, e ulteriori aggiuntivi con una base d'asta che parte da circa 17 milioni. Ad oggi, c'è già un’offerta di acquisto in blocco, ma non si conosce ancora l'identità compratore. Le offerte potranno essere presentate entro le ore 12 dell’8 novembre allo studio del notaio Francesco Ambrosini a Brescia.