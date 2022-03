Spettacolo all'ora di cena: gigantesco ‘bolide’ illumina a giorno il cielo della Lombardia

Un vero e proprio meteorite. In gergo, un ‘bolide’: quello che ha illuminato i cieli della Lombardia nella serata di sabato. Numerosi gli avvistamenti in tutta Italia, tantissimi quelli arrivati dalla nostra Lombardia: il passaggio della scia luminosa è stato immortalato in numerose fotografie e video.

Secondo gli esperti, ad originare la scia luminosa è stato il passaggio di un meteorite a distanza relativamente vicina al nostro pianeta. L’oggetto infuocato (chiamato, appunto, bolide) di colore verdognolo ha illuminato il cielo per diversi secondi, dai 4 ai 7, stando alle testimonianze di diverse persone. Da lontano è apparso come una stella cadente verdognola, con una lunga coda infuocata. Chissà poi dov’è caduto, chissà se qualcuno lo sta ancora cercando.

Ma cosa è successo? Gli scienziati sostengono che molto probabilmente si è trattato di una grande meteora, un frammento di materiale rocciosa o metallico, che è riuscito a penetrare negli strati più bassi dell’atmosfera, trasformandosi in un bolide di colore verde. In termini astronomici, la parola bolide, significa proiettile: indica comunemente una meteora di elevata luminosità, di magnitudine negativa.