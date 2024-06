Violenti nubifragi, fiumi di fango in strada: case allagate, auto sommerse

La tregua è finita: il maltempo è tornato a colpire duro in gran parte della provincia. In ordine sparso, le piogge di domenica sera di fatto non hanno risparmiato alcun territorio, ma si sono concentrate in particolare nella zona della Franciacorta, Sebino e Ovest bresciano, oltre che in Valtrompia. Strade come fiumi, allagamenti e smottamenti, fango e detriti, case allagate, auto sommerse: è la cronaca di un'altra serata complicata, con danni e disagi importanti (anche se, per fortuna, nessuno si è fatto male).

Allagamenti e disagi: la situazione

Ancora una volta, numerosissimi gli interventi di Vigili del Fuoco e forze dell'ordine: tantissime le testimonianze postate sui social di quanto accaduto a partire dalle 20 in poi. Strade come fiumi, ma letteralmente, in Franciacorta e dintorni: a Gussago e Rodengo Saiano sono esondati i torrenti, ma le strade e le case si sono allagate anche nei paesi vicini, a partire da Rovato e risalendo per Cologne, Monticelli Brusati, Passirano (in particolare Camignone) e Provaglio d'Iseo (in particolare e Provezze). A Chiari, due automobili sono rimaste intrappolate nel sottopasso di Via San Bernardino, sommerso dall'acqua: altra vettura sommersa anche a Coccaglio (nella foto).

In diverse zone della provincia, avvistata anche la grandine. Allagamenti purtroppo importanti e strade come fiumi anche a Sarezzo e Ponte Zanano, lo vedete nel video sotto. Serrate stradali obbligate: in paese è stato chiuso il ponte, tratti chiusi a Brione (anche qui ha grandinato) per uno smottamento, colpiti anche i paesi di Marcheno e Gardone. Chiusure temporanee per piccole frane e smottamenti anche sulla Strada provinciale 510 nella zona del Sebino.

In Valtrompia fino a 85 mm di pioggia

Accumuli record in poche ore. Come riferito dall'associazione Meteopassione, in Valtrompia sono piovuti fino a 85 millimetri d'acqua, il picco nella zona di Gardone, che equivalgono a 85 litri d'acqua per metro quadrato. Sopra gli 80 millimetri anche in Franciacorta, con picchi fino a 83 mm. E potrebbe non essere finita: “Le giornate di lunedì e martedì – scrivono da Meteopassione.com – saranno a due tinte, gradevoli per parte del giorno ma spiccatamente instabili dal pomeriggio in poi, con eventi più probabili e intensi sulle aree montane”. La fase di maltempo si articolerà a più riprese fino a giovedì 13 giugno.