Alluvione, il paese sommerso da fango e detriti: "È un disastro mai visto"

Gussago, the day after: il sindaco Giovanni Coccoli non usa mezze parole. “Un disastro senza precedenti: in meno di un'ora sono caduti 80 mm di acqua (l'equivalente di 80 litri d'acqua per metro quadrato, ndr), una cosa pazzesca, mai vista. È stata una notte dura e dolorosa per tutto quello che è successo. Ma la cosa più importante, per fortuna, è che non ci sono feriti o famiglie evacuate”. Lo riferisce il primo cittadino in una diretta pubblicata sui social: nel frattempo è stata presentata richiesta per il riconoscimento di calamità naturale.

Danni e disagi in tutto il paese

In tutto il paese c'è chi si rimbocca le maniche: “Siamo intervenuti con i volontari della Protezione Civile e anche altri gruppi da altri Comuni, oltre a Vigili del Fuoco e forze dell'ordine. Le case e gli scantinati allagati sono stati liberati quasi tutti dall'acqua – continua il sindaco – ma si continua a lavorare su strade e viabilità. A chi sta svuotando la propria casa o cantina in autonomia, chiedo di lasciare fango e detriti sul ciglio della strada. Tutto quello che è si è danneggiato o rovinato come oggetti, arredi ed elettrodomestici, andrebbe portato all'isola ecologica, non lasciatelo sui marciapiedi. Abbiamo già attivato anche le imprese degli spurghi per ripulire caditoie e altro, oltre a gruppi di giovani volontari, che ringrazio, che stanno dando una mano a famiglie, anziani e persone sole, insomma chiunque abbia bisogno”.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maltempo: le zone più colpite

È attiva una linea diretta in municipio – al numero 030 2522919 – per “chiunque avesse necessità: chiamate in Comune e segnalate il vostro problema”, dice ancora Coccoli, che lancia poi un appello rivolto a “chi volesse darci una mano come volontario: ci stiamo organizzando”. La bomba d'acqua di domenica sera ha colpito in particolare le frazioni di Navezze e Casaglio, poi le zone più centrali di Via Martiri della Libertà, Via IV Novembre, Via Dante Alighieri e la zona di Caporalino. È esondato un torrente, poi frane e smottamenti e colate di fango: strade come fiumi, allagamenti e detriti.

“È un momento difficile ma restiamo uniti – conclude il sindaco Coccoli –: ci sono tante abitazioni danneggiate e tante famiglie coinvolti. Superata la fase di emergenza di questi giorni, cominceremo a raccogliere le segnalazioni sui danni. Non ci saranno per tutti risarcimenti al 100%, ma per le situazioni più complicata verrà dato sicuramente un contributo da noi o dalla Regione: abbiamo attivato lo stato di calamità naturale”.