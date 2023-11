Gattina intrappolata nel cruscotto dell’auto: così è stata salvata

Un salvataggio non comune ma, fortunatamente, andato a buon fine. È quello compiuto nei giorni scorsi dai meccanici dell’Officina Gruppo Bossoni di Rezzato: per ore hanno lavorato sul cruscotto di un’auto per liberare una gattina di pochi mesi. La micia, ribattezzata Peugeot, era rimasta incastrata nel contagiri della macchina della donna che da poco l'aveva trovata in strada.

È stata lei a dare l’allarme, rivolgendosi all’Enpa (ente nazionale per la protezione degli animali) di Brescia. Gli sforzi dei volontari per liberare la gattina di poco più di due mesi, che aveva la testa incastrata nel cruscotto, si sono però rivelati inutili. Da qui la decisione di rivolgersi a un’officina meccanica: non sarebbe però stato affatto semplice trovarne una disposta a intervenire.

"Di tante chiamate l’officina del Gruppo Bossoni è stata l'unica della zona che non ha sottovalutato la situazione e si è resa disponibile ad aiutarci a liberare il gattino, lavorando con serietà e sensibilità", si legge sui canali social dell’Enpa.

Un intervento lungo due ore e non facile: è stato necessario smontare pezzo per pezzo il cruscotto dell’auto per riuscire a sfilare Peugeot. La micia, fortunatamente, stava bene: è stata comunque portata dal veterinario per gli accertamenti del caso.