Travolto da una moto, ragazzo fermo a letto. La mamma: "Aiutatemi, non so più cosa fare"

"Mattia è stato investito il 5 luglio da una moto mentre attraversava la strada. Ha riportato svariate fratture alle costole, alla testa e ad entrambe le gambe. Da allora è fermo a letto".

La madre del ragazzo, Sybille Helmchen, ha lanciato da Malcesine una raccolta fondi su GoFundMe, dopo l'incidente avvenuto sulle sponde del Garda.

"Nell'impatto - scrive - purtroppo ha subito un’emorragia interna dovuta alla rottura della milza, che gli è stata asportata. Mattia da allora è fermo a letto. Qualsiasi spostamento lo può fare solo in ambulanza. Per lui è un tortura. Deve sostenere parecchie visite, raggi ed esami, che lo Stato non passa più".

"Ho perso il lavoro durante le settimane di ricovero. Mattia aveva e ha bisogno costantemente di qualcuno. Non è autosufficiente ed è magrissimo: 49 chili. Ho altri quattro figli - spiega - non sappiamo più come fare". La campagna è arrivata a 2.200 euro ed è raggiungibile a questo link.



