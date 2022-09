Lavori finiti, il nuovo lungolago è davvero bellissimo: un restyling da 800mila euro

Prima di salutare l'estate, turisti e cittadini di Marone possono godersi le ultime passeggiate al sole ammirando, oltre al Sebino, il nuovo look del lungolago. Ritardi e interruzioni sono solo un brutto ricordo: i lavori di riqualificazione della passeggiata - iniziati nel 2019 - sono finalmente terminati.



Un progetto da 800mila euro - pagati in parte dal Comune e in parte dalla Regione - che ha permesso di ampliare la passeggiata, realizzando una passerella per collegare la piazza antistante la chiesa parrocchiale a villa Vismara, e rifare il look a tutto il lungolago ripavimentandolo e dotandolo di nuovi arredi e ringhiere.



Le difficoltà non sono mancate, ma i ritardi legati all'aumento dei costi delle materie prime sembrano solo un brutto ricordo. Ora l'amministrazione si concentra sul nuovo progetto, quello di realizzare un idroscalo. Una pista sull'acqua a 200 metri dalla costa che permetterà agli idrovolanti di decollare e ammarare sul Sebino. Lunga 450 metri e larga 30, sarà delimitata da boe: l'iter burocratico è già partito e il sindaco Alessio Rinaldi spera di tagliare il nastro dell'idroscalo già a Marzo.