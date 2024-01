Ladri in casa, cagnolina uccisa a calci: "Trovate subito questi criminali"

Uccisa a calci dai banditi che hanno rubato in casa, nella frazione Ariolo di Marone: questo il triste destino della cagnolina Laika, trovata ormai senza vita dai proprietari rientrati sabato sera nella loro abitazione. Una circostanza che ha scatenato rabbia e indignazione, anche tra le associazioni animaliste: la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, nota anche come LNDC Animal Protection, ha sporto denuncia per l'accaduto.

La denuncia degli animalisti

“Siamo vicini a questa famiglia distrutta dal dolore – fa sapere la presidente Piera Rosati – che ha subito una perdita insensata: a tutti gli effetti era un membro della loro famiglia che ora non c'è più. La scena che i proprietari si sono trovati di fronte una volta tornati a casa è qualcosa di inimmaginabile: i furti avvengono ogni giorno, ma non è possibile che qualcuno si allontani da casa propria e non solo rischi di essere derubato, ma persino di trovare senza vita i propri animali. Sappiamo che nella zona si sono già verificati altri furti, non sappiamo se si tratti degli stessi malviventi: gli abitanti sono spaventati. Anche noi abbiamo sporto denuncia e ci auguriamo che questi criminali vengano trovati al più presto. Laika ha fatto ciò che fanno i nostri animali: difenderci a tutti i costi”.

Uccisa a calci dai banditi

La piccola Laika, 5 anni d'età e meno di 2 chili di peso, avrebbe cominciato ad abbaiare alla vista dei ladri, per avvisare del pericolo: i malviventi, purtroppo, non ci hanno pensato due volte e hanno preso a calci la cagnolina, fino ad ucciderla. Laika è morta a causa delle lesioni interne riportate. Tutto sarebbe successo sabato sera, tra le 18 e le 21, in una casa di una coppia di anziani coniugi che in quel momento erano fuori a cena: i ladri, una volta dentro, hanno rubato soldi e gioielli. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.