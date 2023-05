“L’amore è un ponte”: addio a Maria, ballerina e modella

Laurata sia in Lettere antiche che in Archeologia e Culture del mondo antico, ha lavorato in spettacoli per la Rai, Mediaset e Sky, in tanti eventi di moda e ballo, è stata protagonista del video "Grande Amore" de Il Volo ed ha fatto l'attrice in Camera Cafè, ma più di tutto è stata una donna delicata che lascia molto dolore per essersene andata troppo in fretta.

Giovedì è deceduta all'età di 35 anni Maria Miceli. Nata a Milano da madre siciliana e padre campano, Maria era ormai da molti anni bresciana a tutti gli effetti visto che viveva a Manerbio. Formatasi in Accademia, ha iniziato la carriera nel mondo dell'arte come ballerina. Dopo le due lauree si è dedicata a diverse forme di spettacolo e alla moda, sempre con eleganza e grazia. Negli ultimi anni ha dovuto sopportare una lunga malattia, affrontata con dignità, sopportando il dolore con coraggio.

Nell'ultimo post pubblicato su Instagram e Facebook il 30 aprile, ha pubblicato la frase «Love is the bridge between you and everything»: L’amore è il ponte tra te e tutto», un verso di una poesia di Jalal ad-din Rumi, conosciuto come Rumi, uno dei grande poeti mistici persiani.

Maria Miceli lascia la madre Annarita e il padre Raffaele, oltre ai fratelli Andualem, Selam, Maddalena, Alelign e Teresa. Il funerale si svolgerà oggi, sabato 13 maggio, alle 15:00 nella parrocchiale di Manerbio.