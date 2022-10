Mancano due mesi al Natale, il paese già organizza il tradizionale mercatino

Mancano oltre due mesi al Natale, ma è meglio non farsi trovare impreparati quando bisogna organizzare i tradizionali mercatini, da sempre grande passione per tantissimi bresciani in cerca dei regali di fine anno.

A Marcheno c'è già una data e un orario, quella di domenica 4 dicembre a partire dalle 14, nell'ambito dell'evento "Noi amiamo Marcheno" organizzato dal Comune, che ha rivolto un invito per coinvolgere nell'iniziativa hobbisti, commercianti e venditori ambulanti: "Ogni partecipante dovrà essere provvisto del proprio stand per l'esposizione e il costo per l'iscrizione sarà di 10 euro", si legge nell'annuncio del Comune.

Il mercatino natalizio si svolgerà in via Marcheno Sopra. Chiunque fosse interessato a partecipare, mettendo in vendita i propri prodotti, è invitato a inviare una mail di conferma a noiamiamomarcheno@gmail.com entro venerdì 4 novembre.