Marcell Jacobs si sposa sul Lago di Garda: le ultime notizie sul matrimonio

Marcell Jacobs e la sua bella Nicole Daza convoleranno a nozze sul lago di Garda, non lontano dai luoghi dove il doppio campione olimpico ha sempre vissuto: nato a El Paso, Texas, è tornato in Italia ancora piccolissimo insieme a mamma Viviana Masini, crescendo a Desenzano.



La coppia si sposerà sabato 17 settembre alla Torre San Marco di Gardone Riviera: arcinota location sia per i suoi trascorsi storici, in quanto in qualche modo spin-off del Vittoriale degli Italiani (e di proprietà di Gabriele D'Annunzio), sia per la sua seconda e più recente vita da luogo di movida e divertimento.

Al momento, sono poche le informazioni trapelate, ma si aspettano anche invitati eccellenti. Nicole indosserà un abito che ricorderà "la lucentezza di una sirena" – fanno sapere alcuni addetti all'evento – e avrà uno strascico lungo 4 metri e numerose trasparenze; al suo fianco, come sempre, i bambini avuti dal futuro marito: Antony e Megan.



Il menù sarà davvero ampio, spaziando dai crudi di mare allo stinco di maiale. Gli ospiti saranno in tutto 150 e sembra che potrebbe arrivare anche il padre Lamont Jacobs, che abbandonò la mamma del velocista subito dopo la nascita del figlio: i due si sono recentemente incontrati, parlandosi e riuscendo a fare pace col loro passato. La destinazione del viaggio di nozze non è invece un segreto: resort extra-lusso a Bali e alle Maldive,