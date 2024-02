Tetti, auto, strade, tutto sommerso dalla neve: incredibile nevicata in montagna

Non solo rogge esondate, strade allagate (o chiuse) e asfalto ‘gruviera’. Oltre ai forti disagi alla circolazione, l’intensa perturbazione delle ultime ore ha portato tantissima neve, finalmente, sulle montagne bresciane. Dal Maniva, al Tonale: il risveglio di oggi (martedì 27 febbraio) è stato all’insegna di un bianco e abbondante manto di neve. Così tanta, quest'anno, non si era mai vista.

Gli accumuli sono importanti – oltre mezzo metro al Maniva – e promettono un allungamento della stagione sciistica. Le gambe affondano fino al ginocchio, lungo le strade e i sentieri che circondano il rifugio Bonardi: a causa di una valanga e dei troppi fiocchi caduti, è anche stata chiusa la Sp 345 da Pineta di Collio. Le precipitazioni copiose continueranno per tutta la giornata odierna, per questa ragione - si legge sui canali social ufficiali di Maniva Ski - gli impianti non sono al momento aperti.

Bianca magia anche in Valle Camonica: auto sommerse dalla neve al Tonale, così come a Ponte di Legno. I fiocchi continuano a scendere copiosi anche sulle piste del comprensorio, che restano aperte. Sul Garda imbiancata la cima del Monte Pizzocolo.



La nevica sul Maniva