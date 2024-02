Al posto dell'ex supermercato ora c'è una casa funeraria

In Via Boccaccio a Manerbio, al posto del vecchio supermercato (chiuso ormai da 20 anni), ora c'è una casa funeraria, di fatto la prima sala del commiato di tutto il paese: è stata realizzata dalle Onoranze funebri Leali e inaugurata il 9 febbraio scorso. L'edificio si sviluppa per circa 1.000 metri quadrati, di cui metà dedicati alla “domus” e il resto ad uffici, sala esposizione, magazzino. La casa funeraria è attrezzata con 5 sale per la veglia e spazi per il ristoro, cerimonie e osservazione: il progetto è stato sviluppato e realizzato dallo studio Architettura+ di Brescia, specialisti del settore.

“Abbiamo voluto fornire alla comunità una struttura di questo tipo – ha dichiarato a TgFuneral24 Giandomenico Leali, titolare delle Onoranze funebri Leali – e l'opportunità si è concretizzata con l'acquisto di un edificio che un tempo ospitava un supermercato. Desidero ringraziare mia moglie, i nostri collaboratori, lo studio di Architettura+ e i suoi professionisti, le imprese coinvolte, le banche che hanno creduto nel progetto, l'amministrazione comunale”.