La magia del Giro d'Italia: è partita la tappa bresciana

È partita, puntuale alle 10.30 di oggi (domenica 19 maggio), la 15esima tappa del Giro d'Italia. Una folla festante ha accolto i ciclisti in sfilata lungo le vie di Manerba del Garda e Porto Torchio dove il sindaco della cittadina gardesana Flaviano Matteotti ha dato il via alla gara, sventolando la bandiera rossa.

La tappa più lunga - ben 222 chilometri, la maggior parte dei quali in terra bresciana - ma anche la più faticosa, soprattutto per i velocisti: previsti ben 5 gran premi di montagna fino all'arrivo in quota al Mottolino di Livigno. Non solo Manerba: la corsa attraverserà anche diversi paesi della Valsabbia, della Valtrompia e della Valcamonica per la gioia dei tantissimi appassionati di ciclismo bresciani.