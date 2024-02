Fiumi a rischio esondazione: treni soppressi e ritardi fino a 150 minuti

“La circolazione permane sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi. Prosegue l'intervento dei tecnici e della Protezione Civile per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità ed Euronight possono subire cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi con un maggior tempo di percorrenza, fino a 150 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni”.

I treni soppressi e le deviazioni

È questa la nota diffusa mercoledì mattina alle 8 da Trenitalia che testimonia il caos maltempo che sta interessando (e parecchio) anche la linea ferroviaria Milano-Venezia. Le ripercussioni si sentono, eccome, anche per i pendolari bresciani: numerosi i ritardi e diversi i treni cancellati anche sulle tratte nostrane. Sono stati soppressi i treni FR 9706 da Venezia Santa Lucia (5:39) a Milano Centrale, FR 9705 da Milano Centrale (7:15) a Venezia Santa Lucia, FR 9709 da Milano Centrale (8:15) a Venezia Santa Lucia e FR 9724 da Venezia Santa Lucia (10:48) a Milano Centrale.

Transiti con deviazioni, cambi e inevitabili ritardi per i treni FR 9713 da Udine (6:15) a Milano Centrale, FR 9702 da Venezia Santa Lucia (6:18) a Torino Porta Nuova, FR 9703 da Milano Centrale (6:45) a Udine, FR 9710 da Genova Brignole (6:58) a Venezia Santa Lucia, FR 9718 da Trieste Centrale (7:07) a Milano Centrale, FR 9708 da Venezia Santa Lucia (7:18) a Milano Centrale, FR 9707 da Milano Centrale (7:45) a Trieste Centrale, FR 9715 da Torino Porta Nuova (8:05) a Venezia Santa Lucia, FR 9716 da Venezia Santa Lucia (8:18) a Torino Porta Nuova, FR 9726 da Trieste Centrale (9:39) a Milano Centrale e FR 9717 da Milano Centrale (9:45) a Venezia Santa Lucia.

La situazione è in costante aggiornamento. Per le ultime notizie in tempo reale si consiglia di consultare la sezione Notizie Infomobilità del portale di Trenitalia.