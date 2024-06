Il paese è in festa, un orso si aggira tra le case: automobilista lo filma

Un orso è stato filmato mentre si aggirava in piena notte tra le case di Malé, in Trentino. L'incursione del plantigrado nel borgo, vestito a festa per la fine delle scuole, è stata immortalata da un automobilista. Un filmato che è poi stato postato su Facebook da Claudio Cia, consigliere della provincia autonoma di Trento e consigliere regionale del Trentino-Alto Adige,

"C'era vita ovunque", scrive il consigliere nel suo post, "musica dal vivo, bancarelle e tanti ragazzi per le strade. Ditelo agli animalisti da salotto: fuori dal suo habitat, l'orso è un pericolo, una potenza letale. Sotto la pelliccia morbida e il musetto simpatico, l'orso rimane un predatore feroce".