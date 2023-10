Con l’auto finiscono nel passaggio pedonale e rimangono incastrati

Malcesine, lago di Garda: coppia di turisti incastrata con l’auto nel passaggio pedonale. Si è trattato di un errore non da poco: a bordo della loro DS hanno imboccato un accesso riservato ai pedoni e sono rimasti con le ruote anteriori all’aria dopo aver solcato il primo gradino.

La scena ha scatenato immancabile ilarità, ma anche pronta solidarietà: alcuni passanti si sono dati da fare per sollevare l’auto e rimettere le ruote a pari livello, così che il conducente potesse spostare il mezzo in retromarcia. E così è andata, senza che nemmeno siano stati procurati danni importanti alla vettura.

L’auto incastrata in pieno centro

Tutto è successo pochi giorni fa in pieno centro a Malcesine, a pochi passi dal municipio, nella zona della stazione degli autobus affacciata sulla Strada regionale 249, in quel tratto Via Gardesana. Il conducente sarebbe stato tratto in inganno dalla lettera P (di Parcheggio) sul cartello che indicava il sottopasso: in realtà stava a indicare il passaggio pedonale per raggiungere l’area di sosta.