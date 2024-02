Nome in codice 1.off_boez, il suo nickname su TikTok, al secolo Manuel Boezio: è il giovanissimo trapper protagonista del videoclip musicale che sta scatenando non poche polemiche a Mairano. Pubblicato sul celebre social da una decina di giorni, ha già raccolto centinaia di like e decine di commenti tra giovani e giovanissimi, ma anche parecchia indignazione tra gli adulti: questo non solo per il messaggio poco costruttivo che traspare dalle immagini – bottiglie di superalcolici tra le mani, e non solo: c'è anche una pistola, presumibilmente finta – ma per le location e le ambientazioni scelte, a partire dal cimitero del paese, fino ad arrivare al cantiere (esterno e interno) della palestra. Ovviamente senza alcuna autorizzazione.

Video virale, polemiche altrettanto: “Credo sia stato davvero poco elegante effettuare riprese al cimitero – ha dichiarato il sindaco Igor Zacchi a Bresciaoggi – così come l'amministrazione comunale non ha rilasciato alcun permesso per le riprese con cui poi è stato montato il video. Il cantiere della palestra è ancora formalmente in possesso della ditta che ha interrotto i lavori, che ne è responsabile in ogni aspetto. È responsabilità della stessa vigilare e prevenire eventuali accessi abusivi”.